Президент Мексики выразил соболезнования после крушения самолета на Кубе

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Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в твиттере выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета в аэропорту Гаваны.

«Я выражаю свои искренние соболезнования родственникам и друзьям мексиканских граждан, которые, к сожалению, погибли в авиакатастрофе на Кубе», — написал Ньето.

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Он также добавил, что правительство Мексики готово предоставить семьям погибших всю необходимую помощь и поддержку.

Ранее сообщалось, что на борту упавшего на Кубе самолета находились 110 человек.

Самолет выполнял рейс из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны. Точное число жертв пока неизвестно. В самолете находилось 104 пассажира, несколько из них выжили.