На борту упавшего на Кубе самолета находились 110 человек

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В мексиканской авиакомпании Global Air, который принадлежит пассажирский самолет потерпевший крушение в аэропорту Гаваны, заявили, что на борту лайнера находились 110 человек. Об этом сообщается на сайте компании.

«Самолет Boeing <...> потерпевший крушение в аэропорту Гаваны при выполнении рейса Гавана-Ольгин <...> со 104 пассажирами и шестью членами экипажа на борту», — говорится в сообщении.

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Ранее МИД Аргентины сообщил о гибели двух граждан страны при крушении пассажирского самолета в аэропорту Гаваны.

Самолет выполнял рейс из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны. Точное число жертв пока неизвестно. В самолете находилось 104 пассажира, несколько из них выжили.