Посольство: россиян не было на борту упавшего на Кубе самолета

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Посольство России на Кубе заявило, что российских граждан не было на борту разбившегося в Гаване самолета. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

«По информации, полученной от официальных кубинских властей, граждан России на борту разбившегося самолета не было», — говорится в сообщении.

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Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи с крушением самолета.

Самолет выполнял рейс из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны. Точное число жертв пока неизвестно. В самолете находилось 104 пассажира, трое из них выжили.