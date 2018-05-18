Посольство выясняет, находились ли на борту разбившегося на Кубе самолета россияне

Посольство России на Кубе постоянно контактирует с властями страны, чтобы выяснить, были ли россияне на борту разбившегося самолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на первого секретаря дипломатического представительства Надежду Сергиеву.

«Дипломаты находятся в постоянном контакте с кубинскими компетентными органами, выясняют обстоятельства случившегося — были ли на борту российские граждане», — сказала Сергиева.

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Она отметила, что пока посольству неизвестны детали происшествия.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Гаваны. На борту самолета было 100 пассажиров.