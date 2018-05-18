Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль выписан из больницы в Великобритании, сообщает Sky News со ссылкой на заявление британского минздрава.

Представитель пресс-службы районной больницы Солсбери заявил, что право на конфиденциальность пациентов ограничивает медиков в представлении подробных отчетов о лечении, которое получил Скрипаль.

Ранее сообщалось, что в Великобритании правоохранительные органы допрашивают находящегося в больнице Скрипаля, который был отравлен в Солсбери вместе со своей дочерью Юлией.

Полиция и разведывательные ведомства Британии в конце апреля идентифицировали основных подозреваемых в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.