Херсонский суд арестовал главу РИА «Новости» Украина

Херсонский суд принял решение об аресте главы портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что судья Ярослав Мусулевский удовлетворил ходатайство прокурора, который требовал ареста Вышинского. По словам прокурора, другая мера пресечения даст возможность главе РИА «Новости» Украина исказить или уничтожить доказательства, или скрыться.

«Избрать мерой пресечения содержание под стражей без определения размера залога до 13 июля», — говорится в решении суда.

Ранее во время пленарного заседания депутаты Госдумы приняли заявление, в котором потребовали от Украины немедленно освободить главу портала РИА «Новости».