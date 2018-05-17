В ООН заинтересовались ситуацией с российскими журналистами на Украине

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине начала изучать ситуацию с обысками, проведенными СБУ в офисе РИА «Новости» Украина, а также задержание главы портала Кирилла Вышинского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя управления Равину Шамдасани.

«В данный момент мы изучаем ситуацию с <...> обысками, которые были проведены сотрудниками СБУ в киевском офисе РИА Новости, и задержанием руководителя портала РИА Новости Украина по обвинению в госизмене», — сказала Шамдасани.

Также, по ее словам, в ООН изучают ситуацию с поджогом здания украинского телеканала «Интер» 9 мая.

Результаты расследования будут представлены в квартальном отчете УВКПЧ ООН, который представят в конце июня.

Ранее сообщалось, что Госдума потребовала от Киева освободить Кирилла Вышинского.