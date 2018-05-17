Петербуржец сломал зуб о шаверму и в отместку попытался ограбить кафе
На Балтийском вокзале в Санкт-Петербурге посетитель попытался ограбить бистро по продаже шавермы, его поймали. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на управление на транспорте МВД России по СЗФО.
Как сообщается, 27-летний мужчина сломал зуб, когда ел шаверму. После этого пострадавший устроил скандал и решил получить компенсацию, похитив деньги из кассы.
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Злоумышленник взял деньги и попытался скрыться, однако его поймали сотрудники транспортной полиции.
Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что мужчина ранее был неоднократно судим.
Ранее петербургский депутат призвал внести «шаверму» в словари русского языка.