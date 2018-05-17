Протестующие перекрыли проспект в Ереване

Демонстранты, которые требуют освобождения участников вооруженной группы, захватившей в 2016 году здание полка патрульно-постовой службы в Ереване, перекрыли один из проспектов города и планирует там переночевать. Об этом сообщает портал news.arm.

Демонстранты находятся на проспекте Аршакуняц, который пролегает между центром армянской столицы и южной окраиной города. Протестующие установили на дороге палатки и привезли дрова. Сообщается, что полиция не вмешивается в акцию протеста.

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Также известно, что в среду, 16 мая, суд Еревана отклонил ходатайство подсудимых об изменения меры пресечения на подписку о невыезде.

Ранее в Ереване прошли массовые протесты, участники которых требовали отставки премьер-министра Сержа Саргсяна. Акция увенчалась успехом и новым премьер-министром стал лидер протестующих Никол Пашинян.

Ранее «Газета.Ru» также подробно рассказывала о том, что в Ереване протестующие требует отставки мэра города.