Источник рассказал о гибели политика Юрия Котлера

В квартире погибшего российского политика Юрия Котлера нашли предсмертную записку, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в записке Котлер попросил никого не винить в своей смерти.

Как отмечается, по данным источника, политик перестал выходить на связь три дня назад.

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Ранее СМИ сообщили, что Юрий Котлер был найден мертвым в доме на Большой Никитской в центре Москвы.

Обстоятельства гибели политика пока неизвестны.

Юрий Котлер был членом экспертного совета партии «Единая России». В 2007-2008 годах он также руководил проектом «Единой России» под названием «Кадровый резерв — профессиональная команда страны».