СК проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины в квартире в центре Москвы

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины в квартире в центре Москвы на Большой Никитской улице. Об этом говорится в сообщении СК, поступившем в «Газету.Ru».

По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством, отметили в СК.

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Отмечается, что в ходе осмотра выявлено, что порядок в квартире не нарушен, следов борьбы также не обнаружено. Обстоятельства происшествия устанавливаются, опрашиваются соседи.

«Ход проверки взят на личный контроль руководителем ГСУ СК РФ по городу Москве Александром Дрымановым», — уточнили в СК.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что политик Юрий Котлер найден мертвым в доме на Большой Никитской в центре Москвы. Котлер был членом экспертного совета партии «Единая России».