Из-за взрывающихся снарядов в Пугачево эвакуируют детский санаторий

Из-за пожара на территории бывшей военной части в селе Пугачево, где начали взрываться снаряды, оставшиеся после взрыва воинского арсенала в 2011 году, началась эвакуация детского санатория, который находится в десяти километрах, передает РИА «Новости».

Причиной взрывов стал пожар, возникший после возгорания сухой травы.

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«Эвакуируют детский санаторий, всего 79 детей», — сообщил представитель Центрального регионального центра МЧС России.

Как сообщается, на место выехал председатель правительства региона Ярослав Семенов.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в военной части в Удмуртии увеличилась до 20 гектаров.