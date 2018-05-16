Напавших с нагайками на протестующих в Москве выпороли нагайками

Людей в казачьей форме, которые напали с нагайками на протестующих 5 мая на Пушкинской площади в Москве, самих отстегали нагайками. Об этом рассказал казачий блогер Василий Ящиков, сообщает Business FM.

По словам Ящикова, казаки на специальном сходе проанализировали ситуацию.

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«Собрались, сделали выводы, разбирались, как так могло получиться, что довели до такого. Понятно, что были провокаторы. Но тем не менее мы наказали тех, кто дал отпор нагайками. Наказали по своим, казачьим обычаям и традициям. Выпороли. Нагайкой и получили, чтобы знали в следующий раз», — пояснил блогер.

При этом он подчеркнул, что в следующий раз при столкновении с оппонентами казаки не будут терпеть оскорбления и реагировать иначе.

14 мая Тверской суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей мужчину, который пришел на несанкционированную акцию 5 мая в казачьей форме и бил людей нагайкой. При этом штраф был назначен за нецензурную брань, а не нанесенные удары.