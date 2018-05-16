Протестующие в Ереване ворвались в здание мэрии
В Ереване активисты ворвались в здание городской администрации и требуют отставки мэра Тарона Маргаряна, передает Sputnik Армения.
Демонстранты выступают против вырубки деревьев для реконструируемого в центре Еревана парка. Сначала завалили вход в мэрию ветками от вырубленных деревьев, потом ворвались внутрь.
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Заместитель мэра Еревана Давид Оганян пригласил всех демонстрантов в зал совещаний и пообещал, что на их вопросы ответит сам Маргарян.
После нескольких минут обсуждения демонстранты не согласились на предложение и решили ждать его на третьем этаже мэрии, где находится рабочий кабинет мэра.
10 мая жители Еревана также потребовали отставки мэра города.