МЧС предупредило москвичей о грозе и ливнях в ближайшие часы

МЧС России опубликовало в твиттере предупреждение о грозе, ливнях и сильном ветре в Москве.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромета в ближайшие часы, 15 мая, в городе Москве ожидается гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с» — говорится в сообщении МЧС.

Реклама

Отмечается, что во время грозы не рекомендуется находиться у водоемов и рыбачить. Автомобилистам рекомендуют остановить машину, а также не парковать транспортные средства около деревьев.

Также в МЧС пожелали москвичам быть внимательными и осторожными.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что период тихой летней погоды окончен и москвичей ждут жара и грозы.