СБУ заподозрила журналиста РИА «Новости» Украина в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила журналиста РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского в государственной измене, передает РИА «Новости».

Замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил, что Вышинский ездил в Крым для «проведения подрывной деятельности». После возвращения на Украину он и еще несколько журналистов развернули кампанию по поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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В ведомстве утверждают, что Вышинский имеет двойное гражданство, но судить его будут как гражданина Украины.

«Мы работали по гражданину Украины. Но в ходе обысков был найден паспорт гражданина России, то есть это лицо имеет двойное гражданство. Кроме процессуальных действий будет рассматриваться вопрос о лишении его украинского гражданства», — сказал Кононенко.

Ранее в МИД России прокомментировали действия Киева в отношении российских журналистов.