Патрушев: иностранные спецслужбы подпитывают молодежный экстремизм в России

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что молодежный экстремизм в России подпитывается иностранными спецслужбами и структурами, которые они курируют, сообщает РИА «Новости».

«К числу основных факторов, формирующих предпосылки для возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде относятся… деятельность спецслужб и организаций иностранных государств и курируемых ими российских оппозиционных структур», — сказал Патрушев на выездном совещании.

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Он отметил, что такая деятельность направлена на подрыв нравственных устоев, чувства патриотизма и традиционных ценностей.

Ранее Патрушев рассказал о давлении США на участников встречи по безопасности в Сочи.