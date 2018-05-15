В Москве во вторник ожидается до +25°С

В Москве во вторник, 15 мая, ожидается до +25°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С.

Днем переменная облачность, небольшой дождь, местами гроза. Ветер южный, 5-10 м/c, с порывами до 15 м/с.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее сообщалось, что москвичам пообещали жару и ливни.

Как отмечалось, дожди и грозы придут в Москву во вторник, 15 мая, во второй половине дня.

При этом из-за дождей температура к вечеру снизится до 17-18°С. Ливни с грозами будут сопровождаться порывистым ветром, который усилится до 12-15 м/с.

Однако, с 16 мая погода начнет постепенно улучшаться.