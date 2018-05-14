Подозреваемого в убийстве студентки из Минусинска нашли в стогу сена

Водителя такси, который подозревается в убийстве 18-летней студентки из Минусинска, нашли в стогу сена. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Красноярскому краю.

Ранее ведомство сообщало, что 11 мая девушка выехала на такси из Минусинска в поселок Краснотуранск к родителям. После этого студентка исчезла.

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«13 мая 2018 года в дневное время в ходе поисковых мероприятий в лесном урочище Пущий лог недалеко от поселка Краснотуранск волонтерами было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти», — говорилось в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело и начали поиски водителя такси, которого заподозрили в убийстве девушки. Отмечалось, что мужчина уже был судим за убийство.

«14 мая 2018 года вечернее время в деревне Николо-Петровка Минусинского района сотрудниками правоохранительных органов задержан 47-летний мужчина, подозреваемый в убийстве молодой девушки. Он прятался в стогу сена в поселке, где жили его знакомые», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемый задержан.