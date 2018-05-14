Суд Ирака приговорил убившего российского дипломата террориста к смертной казни

Представитель высшего судебного совета Ирака Абдель Саттар Бикадар рассказал, что суд приговорил обвиняемого в убийстве российского дипломата террориста к смертной казни. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Центральный уголовный суд приговорил к смертной казни одного из террористов, который был обвинен в убийстве одного из российских дипломатов в Ираке в 2006 году», — говорится в заявлении.

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Как отмечается, террорист признался, что вместе с вооруженной группировкой похитил четырех иностранных граждан. Также стало известно, что он принимал участие в казни одного из дипломатов. Согласно приговору суда, его повесят.

19 июня 2006 года террористы предъявили России ультиматум, требуя вывести федеральные войска из Чечни и освободить из тюрем всех осужденных мусульман. Так как эти требования выполнены не были, боевики распространили в интернете видеозапись казни заложников. 26 июня МИД России официально подтвердил гибель сотрудников посольства.

В 2016 году на территории Турции убили российского посла Андрея Карлова.