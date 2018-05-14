Около 200 щенков из Чернобыля вывезут в США

Государственное агентство Украины по управлению Чернобыльской зоной отчуждения на своей странице в фейсбуке сообщило о планах по транспортировке около 200 щенков с территории Чернобыльской АЭС в США.

«В апреле этого года работниками Фонда чистого будущего, Чернобыльской АЭС и компании «НОВАРКА» было транспортировано с площадки ЧАЭС 12 щенков, которые уже в июне полетят в США, где их устроят в семьи и найдут постоянные дома. Работники Фонда сообщают, что на проведение работ по вывозу щенков были получены все необходимые разрешения, поэтому в целом запланировано вывезти в США около 200 собак», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что собаки пройдут доизометрический контроль, после чего будут перевезены в специальный приют для щенков, который находится на территории конно-спортивной базы, где будут находится специально обученные инструкторы для оказания ухода за ними.