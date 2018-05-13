Макрон выразил соболезнование семье погибшего при нападении в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон в твиттере выразил соболезнования семье погибшего в результате нападения мужчины с ножом на прохожих в столице страны.

«Все мои мысли о жертвах и раненых в атаке, которая произошла сегодня вечером в Париже, а также об их близких. Я от имени всех французов приветствую смелость полицейских, которые нейтрализовали террориста», — написал Макрон.

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По его словам, Франция вновь платит цену за кровь, но ни на каплю не уступит врагам.

Ранее прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полиция выявила террористический след в нападении на прохожих в Париже.

По данным СМИ, террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на прохожих в Париже.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.