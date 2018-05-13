Мэр Парижа выразила соболезнования семье погибшего при нападении во Франции

Мэр Парижа Анн Идальго в твиттере выразила соболезнования семье погибшего в результате нападения мужчины с ножом на прохожих в столице страны.

«Наш город подвергся смертельному нападению. Мои мысли с семьей погибшего. Я также думаю о раненых и их близких. Я хочу сказать, что им, что все парижане на их стороне», — написала Идальго.

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Ранее глава МВД Франции Жерар Коллон прокомментировал нападение мужчины с ножом в центре Парижа.

12 мая в результате нападения неизвестного с ножом в центре Парижа были убиты два человека. По данным полиции всего атаке подверглись 5 человек.

Нападение произошло во втором округе Парижа. Полиция застрелила нападавшего. Его имя и мотивы пока неизвестны.