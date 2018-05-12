Полиция уточнила данные о пострадавших при нападении во Франции

Французская полиция уточнила информацию о пострадавших в результате нападения мужчины с ножом в центре Парижа. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

«Атаке вооруженным лицом подверглись 5 человек во 2-м округе Парижа: один пострадавший умер, двое получили серьезные ранения, двое получили легкие ранения. Преступник мертв», — говорится в сообщении.

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Ранее СМИ сообщили, что полиция застрелила мужчину, напавшего с ножом на прохожих в центре Парижа.

12 мая в результате нападения неизвестного с ножом в центре Парижа были убиты два человека.

Нападение произошло во втором округе Парижа. Имя нападавшего и его мотивы пока неизвестны.