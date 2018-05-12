Умер Игорь Бунин

Российский историк и политтехнолог, президент Центра политических технологий Игорь Бунин скончался на 73-м году жизни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя правления центра Бориса Макаренко.

«Да. В это невозможно поверить, потому что Игорь был сама жизнь. Игорь — изобретатель термина политические технологии; это пример успеха того, как может сосуществовать научное знание, деловое чутье и общественная деятельность», — сказал Макаренко.

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По его словам, смерть стала скоропостижной. Он сообщил, что обязательно будет организована церемония прощания, однако дату пока назвать сложно.

Игорь Бунин — советский и российский историк, политолог и политический технолог. Кандидат исторических наук, доктор политических наук.

Один из ведущих специалистов по новейшей истории Франции (социальный строй и политическая система) и современной российской политике. Был в числе создателей Ассоциации центров политического консультирования и Фонда развития парламентаризма в России, создатель первого в России регулярного политического мониторинга, основатель направления российского консалтинга, работающего с предпринимателями и их объединениями.