В Капотне шесть рабочих отравились шаурмой

Шестеро рабочих, занимающихся укладкой дорожного покрытия, госпитализированы с отравлением в Капотне, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на ухудшение самочувствия (слабость, рвоту, понос) пожаловались шесть рабочих по укладке дорожного покрытия в Капотне на территории Московского нефтеперерабатывающего завода по адресу: Москва, первый Капотнинский проезд. В связи с ухудшением состояния ночью работникам вызвали «скорую».

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«…Пострадавшие были госпитализированы во 2 КИБ в состоянии средней тяжести. Специалистами Управления в настоящее время проводятся мероприятия как по месту проживания пострадавших в поселке Мосрентген, так и по месту приобретения продукции общественного питания в районе Капотня», — рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что, по предварительной информации, рабочие употребляли в пищу шаурму, купленную в палатке в Капотне. В рамках проведения расследования проводится отбор образцов ингредиентов и готовой продукции, воды, смывов с рабочих поверхностей и технологического оборудования, бактериологическое обследование персонала.

Также были выявлены грубые нарушения требований к приготовлению продукции общественного питания и к условиям проживания пострадавших, добавляется в сообщении. Установлено, что индивидуальный предприниматель не направлял уведомление о начале деятельности по оказанию услуг общественного питания, из-за чего проверки указанного предприятия ранее не проводились.