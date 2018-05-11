Под Петербургом при крушении самодельного самолета погиб человек

При крушении самодельного летательного аппарата в Приозерском районе Ленинградской области один человек погиб, еще один получил ранения, передает 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что сигнал о падении летательного аппарата на территории совхозного поля рядом с поселком Починок поступил экстренным службам 11 мая в 20.20. По данным портала, прибывшие на место происшествия полицейские и сотрудники МЧС обнаружили на месте одного погибшего, еще один человек получил ранения. Сам летательный аппарат сотрудники назвали самодельным самолетом.

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В данный момент на месте происшествия работают сотрудники управления МЧС по Ленобласти.

Ранее сообщалось, что самодельный сверхлегкий самолет упал в Новосибирской области.