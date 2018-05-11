Военный прокурор Украины рассказал, как нащупал гранату у Савченко в сумке

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире радио «Новое Время» рассказал о том, как депутат Верховной рады Надежда Савченко проносила в здание парламента гранаты.

«Я выхожу из Верховной Рады и встречаю лицом к лицу госпожу Надежду Савченко. Смотрю, у нее перекошено плечо, она держит сумку на плече. Я говорю: «Надя, вы что, камни носите в сумке?». И без задней мысли беру снизу сумку, она такая женская большая … и я нащупываю рукой гранату. Я знаю, что такое граната. Я говорю: «Отдай сумку, Надя». Она: «Нет». Я говорю: «Ну, у тебя там запрещенные вещи», — сказал Матиос.

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По его словам, в сумке было минимум три гранаты. После того, как он попросил ее отдать гранаты, Савченко засунула руку в карман, где у неё лежал пистолет.

Ранее сообщалось, что голодающая Савченко похудела на 17 кг за 50 дней.