В Дагестане полицейские устроили перестрелку из-за оскорбления

Следственный комитет России по Дагестану сообщил о перестрелке, которую устроили двое участковых уполномоченных, которые находились вне службы, с применением табельного оружия.

«В мае 2018 года городе Избербаше двое сотрудников полиции, в неслужебное время, в ходе возникшего конфликта произвели друг в друга выстрелы из табельного оружия, в результате чего им причинены огнестрельные ранения различной степени тяжести. Огнестрельное ранение причинено также местному жителю, который пытался пресечь драку между полицейскими», — говорится в тексте сообщения.

Как пишет «Коммерсантъ», по словам источника в правоохранительных органах, причиной конфликта стало оскорбление — один из полицейских назвал другого по кличке, в результате чего завязалась драка.