В отношении гражданской жены полковника Захарченко возбудили новое дело

В отношении гражданской жены полковника МВД Дмитрия Захарченко Анастасии Пестриковой возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Министерства финансов.

«Дело возбуждено Следственным комитетом РФ 10 мая по статье 303 УК (Фальсификация доказательств)», — заявил представитель Минфина в суде.

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Адвокат Пестриковой не стала комментировать возбуждение дела, так как сама узнала о нем на заседании суда.

Ранее сообщалось, что отца полковника Захарченко Виктора перевели под домашний арест. Также ранее сообщалось, что адвокату самого Дмитрия Захарченко запретили общаться с прессой.