Суд освободил от уголовной ответственности напавшего на Фельгенгауэр

Суд в Москве освободил от уголовной ответственности и отправил на принудительное психиатрическое лечение Бориса Грица, напавшего на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Алексея Черникова.

«Суд постановил применить к подсудимому принудительные меры медицинского характера», — сказал Черников.

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На принудительном лечении настаивали следствие и прокуратура на основании экспертизы, показавшей, что в момент нападения Гриц был невменяем.

Отмечается, что решение суда не окончательно и может быть обжаловано в течение 10 дней.

Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Бориса Грица.

Нападение на Фельгенгауэр произошло 23 октября 2017 года в помещении радиостанции.