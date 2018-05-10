Захарова отреагировала на нападение на главу Россотрудничества в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявил, что нападение на главу Россотрудничества Константина Воробьева в Киеве стало очередной попыткой уничтожить общее культурное пространство Украины и России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это все идет в одном и том же русле. Нас все время пытаются столкнуть друг с другом, пытаются натравить. И используют при этом в том числе и культуру. Для того, чтобы выдавить Россию с Украины окончательно нужно закрыть все центры русского языка, все центры Россотрудничества, просто запретить преподавание российской истории и всего того, что связано с нашей страной — изничтожить полностью общее культурное пространство. Это потребность украинского народа? Конечно нет. Это конъюнктура, это идеология нынешних киевских властей», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что националисты напали на руководителя представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева.