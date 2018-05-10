Максим Шевченко объявил о выходе из СПЧ

Журналист Максим Шевченко объявил, что покидает Совет по правам человека (СПЧ). Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я официально заявляю, что выхожу из Совета по правам человека и по развитию гражданского общества при президенте России. В целом я не считаю для себя больше возможным оставаться членом совета. Я прошу считать это официальным заявлением», — сказал Шевченко.

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Он объяснил такое решение тем, что его требование о срочном созыве СПЧ в полном составе по итогам акции 5 мая проигнорировали.

«Я считаю, что публичные жесткие массовые аресты и избиение граждан неизвестными вооруженными формированиями в центре российской столицы требуют открытого резонансного заседания с привлечением силовиков, пострадавших, в том числе избитых журналистов, и представителей этих так называемых «казаков». Это требование проигнорировано», — добавил Шевченко.

5 мая в ряде российских городов прошли согласованные и несогласованные акции. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию событий.