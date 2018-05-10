На шахте «Распадская» в Кемеровской области произошел пожар

В Кемеровской области произошел пожар на шахте «Распадская», передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Ростехнадзора.

«В настоящее время создается комиссия по расследованию причин аварии на шахте. Сотрудники ведомства присутствуют на месте», — сказал представитель.

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По данным агентства, пожар произошел на глубине 500 метров, идет эвакуация 195 горняков. Работа шахты приостановлена.

Ранее сообщалось, что на Харанорском месторождении бурого угля, разрабатываемом в Борзинском районе Забайкалья, произошел пожар.

Как отмечалось, к месту был направлен пожарный поезд РЖД. Разрез «Харанорский» - угледобывающее предприятие, расположено в нескольких километрах от поселка Шерловая Гора.