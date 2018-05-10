В Москве начали отключать горячую воду

В московских домах 10 мая начались профилактические отключения горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК), передает агентство «Москва».

«Профилактические работы на сетях горячего водоснабжения начались сегодня, 10 мая, и завершатся 25 августа», — сказали в компании.

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Ранее сообщалось, что в Москве изменили график отключения горячей воды в связи с ЧМ-2018.

«График летних профилактических работ скорректирован с учетом проведения в Москве матчей чемпионата мира по футболу», — говорилось в сообщении.

В МОЭК при этом отмечали, что от профилактических работ не отказались.