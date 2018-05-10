Найдено тело ребенка, на месте исчезновения которого обнаружили странную надпись

В Бурятии рыбаки нашли тело ребенка, который пропал несколько дней назад. Об этом рассказала РИА «Новости» руководитель пресс-службы МВД республики Наталья Маслова.

«Тело малыша было обнаружено сегодня рано утром рыбаками на косе в районе села Старое Татаурово Прибайкальского района», — заявила Маслова.

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Как отмечается. мальчика удалось опознать по одежде и внешним признакам.

Ранее сообщалось, что в Бурятии после пропажи двухлетнего ребенка на берегу реки обнаружили надпись «умрет».