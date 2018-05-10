Губернатор Гавайев объявил стихийное бедствие

Губернатор штата Гавайи Дэвид Иге заявил, что район Пуна отныне считается зоной стихийного бедствия из-за активности вулкана Килауэа. Объявление опубликовано в твиттере главы штата.

«Чрезвычайная ситуация в геотермальной зоне Пуны. Президенту Соединенных Штатов направлен запрос о выделении помощи острову Гавайи в связи со стихийным бедствием», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что при извержении вулкана Килауэа были уничтожены 30 домов. Сообщалось, что фонтаны лавы достигают около 70 м в высоту.