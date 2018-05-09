Причиной эвакуации вокзала в Брюсселе стала стрельба, сообщает Reuters со ссылкой на представителя прокуратуры.

Отмечается, что неизвестный несколько раз выстрелил в пол и скрылся.

Полиция отправила гильзу на экспертизу. В настоящее время ведется розыск подозреваемого.

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Ранее сообщалось, что в Брюсселе полиция эвакуировала вокзал Гар-дю-Миди из-за звуков взрыва. Позже полиция заявила, что на вокзале взорвались петарды.

До этого в бельгийском городе Шатле произошел взрыв на металлургическом заводе компании Aperam, в результате которого пострадали три человека. Инцидент произошел утром 9 мая из-за взрыва баллона газа. После этого работа на заводе была временно приостановлена, так как пожарные осуществляли проверку здания на наличие возгорания.