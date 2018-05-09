В Киеве радикалы заблокировали редакцию телеканала «Интер»

Украинские националисты из ультраправой партии «Национальный корпус» заблокировали редакцию телеканала «Интер» в Киеве. Об этом сообщает «Страна.ua».

Как сообщается, у здания телеканала собрались несколько десятков радикалов, они установили свою палатку. Сами ультраправые заявляют, что требуют от телеканала не допустить показа в эфире концерта в честь Дня Победы.

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Вход в здание радикалы заклеили листовками с надписью «Интер будет наш».

Полиция насчитала 70 участников акции. Правоохранители заявляют, что обеспечивают «защиту от радикальных и провокационных действий».

Ранее телеканал «Интер» в преддверии Дня Победы напомнил о жертвах фашизма и призвал запретить выступления националистов и переименования городов и улиц в стране в честь преступников.