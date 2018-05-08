Суд разрешил радикалам-националистам патрулировать центр Киева 9 мая

Окружной административный суд Киева разрешил патрулирование центра города 9 мая представителям «Организации украинских националистов», тем самым отклонив иск директора Института правовой политики и социальной защиты Елены Бережной о запрете на деятельность подобного рода для членов организации, передает «112 Украина».

Представители организации заявили, что 9 мая планируют выявлять в центре города «антиукраинский элемент» и призвали к задержаниям всех, кто выйдет с запрещенной законами страны символикой. Они также призвали воздержаться от рукоприкладства и применения слезоточивого газа.

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Ранее сообщалось, что в Минске запретили проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая.

ОУН — экстремистская организация, деятельность которой на территории России запрещена.