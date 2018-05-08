СК начал проверку после обрушения стены дома в Саратове

Следственный Комитет начал проверку после обрушения стены общежития в Саратове. Об этом сообщается на сайте управления СК по области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в связи с обрушением угла здания пятиэтажного общежития, в котором расположены комнаты сантехнического назначения (нежилые), на проспекте Строителей города Саратова, организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Реклама

На месте происшествия находится руководитель регионального следственного управления.

Ранее сообщалось, что в Тульской области ребенок погиб из-за обрушения стены заброшенного дома.