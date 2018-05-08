В Москве во вторник ожидается до +23°С

В Москве во вторник, 8 мая, ожидается до +23°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +21 до +23°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/c. Давление 750 мм рт. ст.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее сообщалось, что солнечная погода без осадков ожидается в Москве.

«Предстоящая неделя порадует москвичей и гостей столицы, а также жителей Подмосковья комфортной спокойной антициклональной погодой. Уже в первый день новой недели при переменной облачности осадков ожидать не стоит», — сказал представитель центра погоды «Фобос».

По его словам, с 8 мая антициклон будет усиливать свои позиции, погода будет солнечная и сухая.