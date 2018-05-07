В Китае арестовали усыновившую 118 детей женщину

Власти города Уань провинции Хэбэй отправили под арест по подозрению в совершении уголовных преступлений женщину, которая прославилась на всю страну усыновлением 118 детей. Об этом сообщает Global Times.

Ли Лицзюнь начала усыновлять детей в 1996 году и основала свой частный приют «Деревня любви» в 2007 году. При этом женщина усыновила около 118 сирот.

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По данным издания, полиция подозревает женщину в использовании усыновленных детей для угроз и запугивания местных чиновников.

Как отмечается, у некоторых детей, которые были в приюте, на самом деле есть родители. Их имена использовали для того, чтобы обмануть власти и получить на их содержание государственные субсидии.

Власти забрали из приюта 74 ребенка, а также постановили закрыть учреждение.