В Бразилии упал вертолет с невестой на борту
В Бразилии вертолет, перевозивший невесту на свадьбу, потерпел крушение, в результате пострадали три человека. Об этом сообщает Globo News.
По данным телеканала, вертолет развернулся в воздухе и упал на землю незадолго до приземления, после падения летательный аппарат загорелся.
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В результате инцидента три человека были госпитализированы с легкими травмами.
Как отмечается, невеста не пострадала при крушении вертолета, и в итоге успела на свадьбу.
Ранее сообщалось, что при крушении медицинского вертолета в США погибли три человека.