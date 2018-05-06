Керимов госпитализирован из-за проблем с сердцем

Приехавший по разрешению суда в Москву сенатор Сулейман Керимов был госпитализирован из-за возникших проблем с сердцем, передает «Интерфакс».

«В субботу вечером почувствовал недомогание в области сердца, вызвали врача. На скорой доставили в госпиталь Вишневского, диагноз - сложное нарушение ритма сердца», — рассказал помощник Керимова по работе в Совете Федераций Алексей Красовский.

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«Вчера доставили около 21:00, с нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий, неустойчивой гемодинамикой», — сообщил руководитель кардиохирургического центра госпиталя им. Вишневского профессор Александр Лищук.

По словам Лищука, Керимов предупрежден, что это может опять случиться из-за стресса.

Ранее сообщалось, что полиция освободила под залог арестованного по делу Керимова бизнесмена.