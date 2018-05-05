Задержанных на несогласованной акции в Москве несовершеннолетних отпустили после бесед

Все несовершеннолетние, которых задержали на несогласованной акции в центре Москвы, отпущены домой после бесед. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.

«Сотрудниками полиции завершены профилактические беседы с несовершеннолетними, доставленными за нарушения общественного порядка в ходе несогласованного публичного мероприятия 5 мая 2018 года», — сказали в пресс-службе.

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В полиции отметили, что несовершеннолетних после бесед передали родителям или законным представителям.

Ранее в полиции сообщили, что в акции протеста в центре Москвы приняли участие около полутора тысяч человек. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию акций в Москве и других городах.