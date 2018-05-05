Умер Марат Мусин

Глава информационного агентства ANNA-News, военный корреспондент Марат Мусин скончался в Казани. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на одного из сотрудников ANNA-News.



«Он скоропостижно скончался в Казани. Это медицинский случай», — сказал сотрудник.

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Марат Мусин — военный корреспондент, востоковед, политолог, доктор экономических наук, профессор. Был основателем и руководителем абхазского информагентства ANNA-News.

В апреле 2017 года сообщалось, что журналисты ANNA-News попали под бомбардировку боевиков «Исламского государства».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.