Полиция задержала Навального на несогласованной акции в Москве

Полиция задержала Алексея Навального на несогласованной с властями протестной акции в центре Москвы, передает корреспондент «Газеты.Ru».

В 14.00 в Москве на Пушкинской площади началась несогласованная акция. Навальный также прибыл на место, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.

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Правоохранители через мегафоны предупреждают собравшихся о незаконности их действий и требует разойтись.

К настоящему моменту полиция задержала еще нескольких человек, в том числе сторонников движения НОД, передает корреспондент «Газеты.Ru». По его словам, движения на Тверской улице перекрыто, рядом с площадью стоят автозаки.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию протестных акций в Москве и других российских городах.