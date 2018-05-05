На несанкционированном митинге в Красноярске задержали 15 человек

На несанкционированном митинге в Красноярске полиция задержала как минимум 15 человек, передает РИА «Новости».

В ряде городов в России 5 мая проходят акции, организованные сторонниками Алексея Навального. В Красноярске митинг не был санкционирован. В письме мэрии сообщалось, что «на указанные в ... уведомлении время и место проведения митинга в администрацию города ранее поступило уведомление организаторов иного публичного мероприятия с иными целями».

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Представители городской полиции предупредили людей, что проведение митинга разрешено не было, и попросили их разойтись. Митингующие двинулись с Красной площади в сторону площади Революции. Полицейские в экипировке перекрыли им путь, после чего часть митингующих пошла в обход по проезжей части.

После этого полицейские задержали несколько митингующих, посадили их в автобус и полицейские автомобили.