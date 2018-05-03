В США лошадь подала в суд на бывшего владельца

В США лошадь по кличке Судья подала в суд на своего бывшего владельца с требованием компенсации за жестокое обращение. Об этом сообщается на сайте Фонда правовой защиты животных, который и направил в суд иск от имени лошади.

Когда Судью спасли зоозащитники, лошадь была истощена, страдала от обморожения, педикулеза и грибковых заболеваний. В результате плохого обращения животному были нанесены «многочисленные физические и психологические травмы», которые требуют специального лечения на всю оставшуюся жизнь лошади.

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Бывший хозяин признал свою вину в жестоком обращении с Судьей и согласился оплатить уход за ней, однако только до июля 2017 года. В иске от владельца требуют возместить расходы на содержание лошади с этого момента и до конца ее жизни.

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